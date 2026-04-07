山形県酒田市の住宅街で、火の気のない場所から出火する不審な火災が相次いでいます。6日の夜にも物置小屋が焼ける火事があり、これで短期間に起きた火事は5件目となりました。警察は不審火の疑いも視野に捜査を強めています。 【写真を見る】酒田市で5件の不審な火災…焼けているのはほとんど「物置小屋」警察は放火・連続不審火も視野に捜査（山形） またも住宅街に緊張が走りました。 ６日の午後9時すぎ、酒田市東泉町2丁目