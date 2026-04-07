◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）現役２位の通算２２２勝を誇るブルージェイズのＭ・シャーザー投手（４１）が６日（日本時間７日）、本拠地・ドジャース戦に先発し、２回２安打２失点で降板した。３６球でマウンドを降りたため、４１歳のレジェンド右腕に何かしらのアクシデントが起きた可能性もある。初回はＴ・ヘルナンデスに先制２ランを浴びていたが、２回は２死