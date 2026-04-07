◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ練習日（６日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）６日＝星野浩司】昨年の日本オープン覇者でマスターズ初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）が練習ラウンドを行い、大会への意気込みを語った。東北福祉大の先輩・松山英樹（ＬＥＸＵＳ）と初ラウンド。「何と言っても、グリーンの傾斜と距離の長さがすごい」