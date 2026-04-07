元日向坂４６の佐々木久美が、７日までに自身のインスタグラムを更新。日向坂４６を卒業して１年が経過したことを報告した。佐々木は「４月６日、日向坂４６を卒業してから１年が経ちましたひとりになってからもとても充実していて楽しかったのですが、間違いなく日向坂４６という場所で活動できた時間のおかげでの１年でした。いまだにぬくもりをくれる日向坂は私にとってとても大切な存在一年前のあの日のことはずっと忘