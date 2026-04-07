◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４１試合連続出塁をマークした。３回先頭の２打席目に投手への内野安打を放った。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁がついに「４１」にまで自己記録を伸ばし、日本人史上２位