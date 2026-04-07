首相官邸政府は7日、労災で亡くなった人の配偶者らが受け取る遺族補償年金支給に関する年齢要件を撤廃し、男女格差の解消を図ることなどを盛り込んだ労災保険法改正案を閣議決定した。小規模な農林水産業の事業主に、労災保険が強制適用されることや、脳・心臓など一部疾患における労災の時効延長も柱に据えた。厚生労働省によると、夫を亡くした妻は、年齢に関係なく受給できるが、夫は妻の死亡時点で原則55歳以上でなければ