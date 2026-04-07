新型コロナウイルスの流行が一段落し、結婚式や披露宴を通常通り行うことができるようになりました。親族や仲のよい友人を呼んで、海外挙式を行うケースもあるでしょう。 今回は、最近の結婚式事情や、海外挙式の場合、ゲストの旅費やホテル宿泊費はどのように取り扱われるのかなどを確認していきます。 最近の結婚式事情 株式会社リクルートのブライダル総研が実施した、「ゼクシィ結婚トレンド調査202