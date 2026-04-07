元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が7日、自身のインスタグラムを更新。3日に50歳を迎えたお笑いコンビ「タカアンドトシ」タカの豪華メンバーによる誕生日会の様子を公開した。「昨日はタカの誕生日会を開催させていただきました」と報告。「初恋タローが声をかけてくれて、たくさんのメンバーが集まり、タカの50歳の誕生日を祝うことができました」とつづった。「タカと出会って20年近くが経ちます。彼は本当に素敵な漫才師に