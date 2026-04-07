京都府南丹市で先月から行方不明となっている小学6年生の男子児童について、警察は早朝から自宅近くの山の中を捜索しています。【映像】山中を捜索する警察（実際の映像）南丹市立園部小学校に通う安達結希さん（11）は、先月23日朝、父親に小学校の敷地内の駐車場まで車で送り届けられた後、行方がわからなくなっています。警察はきょう、午前7時前から安達さんの自宅近くの山中で捜索を始めています。これまでに消防団含