埼玉県の羽生市消防本部は６日、救急隊員らが先月下旬に１１９番による出動要請を受けた際、退職職員の見送りをしていて出動が遅れる事案があったと発表した。発表によると、同本部の玄関前で行われた見送りに、救急隊員３人を含む約４０人の職員が参加した。指令室員が指令システムによる音声で出動指令を行ったが、強風だったこともあり救急隊員に指令が伝わらなかった。３分後、庁内放送で改めて指令を行い、ようやく出動し