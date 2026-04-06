女優の原菜乃華が、「明治ブルガリアのむヨーグルトLB81 ONE SHOT」の新テレビCM「なぜ」篇に起用され、4月7日より全国で放映が開始された。 新CMは、特定保健用食品として「腸内細菌のバランスを良好に保つ」効果が認められた商品のベネフィットにちなみ、「腸内細菌のせいかもしれない」をコンセプトとしている。原菜乃華さん演じる“仕事や日常でスッキリしなくてモヤモヤしてしまう女性”が、声優・間宮くログインして続きを読