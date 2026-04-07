小学6年生の男子児童が行方不明となっている京都府南丹市で、警察は7日朝から男子児童の自宅近くの山の中を捜索しています。南丹市立園部小学校の6年生・安達結希くんは、先月23日の午前8時ごろ、父親が車で学校のすぐ近くまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなっています。6日後には、学校からおよそ3キロ離れた山の中で結希くんが背負っていた黄色の通学用のリュックサックが見つかりましたが、その後、発見につながる手が