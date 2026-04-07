商務部（省）がこのほど明らかにしたところによると、今年第1四半期（1-3月）には、消費財の買い替えによる売上高が4331億7000万元（約10兆280億円）に上り、買い替え奨励政策の恩恵を受けた人は延べ6093万3000人に達した。今年に入ってから、同部は各地域や各関連当局とともに、民生への恩恵と消費の促進を緊密に結びつける方針を堅持し、消費財の買い替え政策を絶えず最適化しながら実施し、グリーン・スマートの方向性、オフラ