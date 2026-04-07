ニューヨーク・メッツは現地時間6日、フアン・ソト外野手（27）が右足ふくらはぎの肉離れにより10日間の負傷者リスト（IL）に入ることを発表した。代わって3Aシラキュースからロニー・マウリシオ内野手（25）が昇格している。ソトは現地時間3日に行われた敵地ジャイアンツ戦、初回の走塁中に右足を痛め、直後の守備から途中交代。MRI検査により肉離れが明らかとなり、数日間の経過観察を通してIL入りが決定した。復帰まで2〜3