【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,669.88 △165.21（4/6）NASDAQ：21,996.34 △117.16（4/6） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って上昇しました。米国とイランの停戦に向けた協議が進むとの見方が買い材料となりました。もっとも、イラン側は米国による停戦案を拒否したと報じられているように、不透明感はくすぶる様子です。ダウ平均は32ドル安の46,472ドルで取引を開始しました。下落し