両親に不満を抱き、実家を出て数年が経つ娘。母親からの着信があっても、忙しさに紛れてスルーしていた。だが、その数日後に来たのは、母の死を告げる連絡だった――。思わず、我が身を振り返って心がギュッとしてしまいそうな物語である。身勝手な父をかばい続けていた母の思い、母への対応に後悔を抱く娘の思いは？ その結末は、あらためて家族の形を問いかけるものとなっている。【漫画】実家の母から着信、その後の展開に心