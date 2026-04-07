え！替えてない？…節約の為とはいえ、お風呂のお湯を替えないと衛生面だけでなくヤバい理由 お風呂にはブルーやグリーンの入浴剤が吉 節約のためにお風呂のお湯を替えるのは2日に1回というお宅もありますが、風水的にはおすすめできません。お風呂は皮脂や垢（あか）といった物理的な汚れだけでなく、体に溜まった悪い運気を洗い流してくれる場所なので、清潔であることがまず重要なのです。入浴剤を入れるなら、広