東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.30高値184.46安値183.57 185.54ハイブレイク 185.00抵抗2 184.65抵抗1 184.11ピボット 183.76支持1 183.22支持2 182.87ローブレイク ポンド円 終値211.35高値211.55安値210.37 212.99ハイブレイク 212.27抵抗2 211.81抵抗1 211.09ピボット 210.63支持1 209.91支持2 209.45ロ&#1254