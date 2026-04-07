東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.47高値9.51安値9.38 9.66ハイブレイク 9.58抵抗2 9.53抵抗1 9.45ピボット 9.40支持1 9.32支持2 9.27ローブレイク シンガポールドル円 終値124.30高値124.38安値123.81 125.09ハイブレイク 124.73抵抗2 124.52抵抗1 124.16ピボット 123.95支持1 123.59支持2 123.38ローブレイ