東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6918高値0.6938安値0.6876 0.7007ハイブレイク 0.6973抵抗2 0.6945抵抗1 0.6911ピボット 0.6883支持1 0.6849支持2 0.6821ローブレイク キーウィドル 終値0.5711高値0.5745安値0.5681 0.5808ハイブレイク 0.5776抵抗2 0.5744抵抗1 0.5712ピボット 0.5680支持1 0.5648