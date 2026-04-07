俳優の佐藤藍子（48）が5日、最新ショットを披露。「変わらない美しさ」「久しぶり、かわい〜い！」など、反響が寄せられている。【映像】佐藤藍子の最新ショット（複数カット）1992年に「第6回全日本国民的美少女コンテスト」でグランプリを受賞し、芸能界デビューした佐藤。NHK連続テレビ小説「ちゅらさん」やフジテレビ系「奇跡体験！アンビリバボー」の司会を務めるなど、マルチに活動してきた。私生活では2007年に乗馬