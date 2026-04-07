今回は、ママ友が挨拶を無視し続ける理由についてのエピソードを紹介します。毎日のように幼稚園で顔を合わせているのに…「幼稚園で3年間同じクラスのYちゃんのママは、私のことを知っているはずなのに私と話すどころか、目を合わせるのも拒否します。何度挨拶しても頑なに無視されます。『私、何かしたのかな……』と不安になってしまうほど。ただYちゃんのママは私だけじゃなく、他のママに対しても同じ態度です。そんなYちゃん