・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝１１２．４１ドル（＋０．８７ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４６８４．７ドル（＋５．０ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７２６６．１セント（－７．４セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５９５．２５セント（－３．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５４．００セ