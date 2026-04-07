６日の米株式市場では、ＮＹダウが前営業日比１６５．２１ドル高の４万６６６９．８８ドルと反発。イラン情勢を巡るニュースに市場の関心が向かうなかで、前週末発表の米雇用統計に対する反応は限定的なものとなった。米国とイランの停戦交渉を巡る悲観と楽観が交錯し、持ち高調整主体の展開となった。 ボーイング＜BA＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が堅調。エンコンパス・ヘルス＜EHC＞が値を