アンドエスティHDの2026年2月期決算会見に、3月1日付で就任した福田泰生 新社長が登壇した。同社は基幹ブランドの「グローバルワーク（GLOBAL WORK）」が2024年秋冬に失速し、今も本調子には戻っていない。また、ライセンス事業の「フォーエバー21（FOREVER 21）」を2025年10月で、イトーヨーカドーとの協業事業「ファウンドグッド」を2026年2月で終了するなど、近年開始した新規事業でつまずきが目立つ。「勢いで拙速に事業を広