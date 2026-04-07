タレントの鈴木蘭々（50）が7日までに自身のブログを更新。芸能界への私見をつづった。「芸能という世界と人格破綻者」のタイトルで投稿。「あくまでもあくまでも個人的な感想なんですけど」と前置きしつつ「なんか芸能の世界って人格破綻者を生み出す確率が高い気がします壊れてる人って本当に壊れてます」とつづった。「でも結構壊れてる人ほど物凄い才能があったりするのも事実でひとたび自分ではコントロール出来