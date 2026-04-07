コスモエネルギーホールディングスは4月1日、2026年度の入社式を開催した。入社式の様子○〈入社式の概要〉日時：2026年4月1日午前10時より場所：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO(グループ会社はオンライン参加)新入社員：コスモエネルギーグループ新入社員178名テーマ：コスモエネルギーグループ一体感の醸成 〜Starts from here〜入社式では、コスモエネルギーグループ一体となって、各関係会社を含めた新入社員を迎え入れ