バラエティー番組『シークレットNGハウス Season2』が、5月22日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定した。前回に引き続き、二宮和也と若林正恭（オードリー）がMCを務める。【動画】プレーヤーたちが疑心暗鬼に前作『シークレットNGハウス』ゲーム映像『シークレットNGハウス』は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む心理戦バラエティー。MC（ゲームマスター）の二宮と若林がひそかに設定する「絶対