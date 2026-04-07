4月7日22時からの『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（カンテレ・フジテレビ系）に、Snow Man・深澤辰哉、阿部亮平がゲスト出演。2人が体を張りまくり、東京ドームシティで「スパイ7分の1」企画に挑初戦する。【写真】深澤辰哉、かまいたちとの再共演に「なつかしさもありました」阿部亮平「いつもと違ったSnow Manを楽しんでいただけると思う」ゲストの2人、博多華丸・大吉、千鳥、かまいたち・山内健司を含めた7人が、「