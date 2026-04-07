アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のオリジナル版吹替キャストが、3月末に「マリオ」生誕の地、日本を訪れた。このたび、3月28日に京都「南座」で実施されたワールドプレミアに先立ち、「ニンテンドーミュージアム」でキャストが応じたインタビューコメントが到着した。【写真】クリス・プラット、アニャ・テイラー＝ジョイ、ジャック・ブラックら豪華声優陣が「ニンテンドーミュージアム」へ！マリオ役