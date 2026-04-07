敵地ブルージェイズ戦米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、敵地でブルージェイズと対戦。キム・ヘソン内野手が「9番・遊撃」で今季先発し、日本人ファンからも様々な声が上がった。4日（同5日）のナショナルズ戦でベッツが右腹斜筋を負傷。IL入りし、マイナーで打率.346の好成績を残していたキム・ヘソンがチームに合流していた。韓国の27歳は5日（同6日）のナショナルズ戦の終盤に出場。この日は「9番・遊撃」で今