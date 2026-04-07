◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、ドジャース戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合ぶりの安打を放った。いきなりHランプをともした。２点を追う１回２死一塁で打席へ。１ストライクから左腕・ロブレスキの真ん中高め９３・３マイル（約１５０・１キロ）の直球を捉えた。打球速度１０４・５マイ