レギュラーシーズン最終節バレーボールSVリーグ女子のレギュラーシーズン最終節が5日に行われ、クインシーズ刈谷が3-0でNECレッドロケッツ川崎を下した。刈谷・佐藤彩乃とNECの妹・淑乃の姉妹対決も実現。ファンからは様々な声が上がった。彩乃と淑乃の姉妹対決は、姉に軍配が上がった。刈谷が第1セットを28-26で奪って流れをつかむと、第2セットは25-13で圧倒。第3セットも25-19で押し切った。試合後、刈谷は公式Xとインス