◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ練習日（６日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）６日＝星野浩司】昨年の日本オープン覇者でマスターズ初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）が、２０２１年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）と９ホールの練習ラウンドを行った。東北福祉大の先輩で、１５度目のマスターズ出場となる松山と初めてラウンド。「う