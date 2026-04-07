女優の奈良岡にこ(32)が6日、自身のインスタグラムを更新し、夫でプロレスラー・樋口和貞(37)の引退についての思いを明かした。樋口は第1及び第2頸椎亜脱臼のため4月5日に引退した。 【写真】妻の愛に支えられて…引退のリングに立った樋口 奈良岡は樋口とのリング上での2ショットを掲載。「生きていると、どうしてこんな事になってしまったんだと悔やむ事がたくさんあります。でもそこで悲しみにふけているよりも、次