俳優のデイビッド・コレンスウェットが演じるスーパーマンは、女優ミリー・オールコックのスーパーガールにとって、「兄のような存在」となるようだ。6月26日に公開予定の映画「スーパーガール」で再びクラーク・ケント／カル＝エル役を演じるデイビッド、ミリー演じるスーパーガール／カーラ・ゾー＝エルとの関係性を