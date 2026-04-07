ドナルド・トランプ米国大統領がイランに提示した交渉期限が迫る中、高市早苗首相が米国・イラン両国とそれぞれ首脳会談を推進中だと6日、明らかにした。共同通信やテレビ朝日などによると、高市首相は同日、参議院予算委員会に出席し、「西側諸国の中でイランと信頼関係を持って交渉できるのは日本だけだという声が出ている。紛争拡大を防ぐために全力を尽くして動いてほしい」という立憲民主党の小西洋之参議院議員の発言に対し