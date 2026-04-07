ロシア外務省が6日（現地時間）、日本がウクライナと攻撃用無人機（ドローン）分野で協力することを自国に対する敵対行為と見なすと明らかにした。ロシア外務省のザハロワ報道官は、日本企業テラドローンが最近ウクライナ企業アメイジング・ドローンズと戦略的パートナーシップ締結を発表したことに関する質問を受けると、「民間人の保護などわが国の安保上の利益に対する露骨な敵対行為」と答えた。ザハロワ報道官は「ウクライナ