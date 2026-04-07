◇インターリーグドジャース―ブルージェイズ（2026年4月6日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）、本拠でのドジャース戦に「4番・三塁」で出場。第1打席で2試合ぶりの安打を放った。強烈な打球に球場からは大きな歓声が沸き起こった。2点を先行されて迎えた初回2死一塁、ドジャース先発・ロブレスキの投じた93.3マイル（約150.1キロ）直球を強振。速度104.5マイル（約168.1キロ）を計測