成田国際空港は、移動型無人販売サービス「PIMT-0（ピムト）」の常時運用を、4月6日午前10時から開始した。第1ターミナル制限エリアの北ウイングをベースに、第1・第2・第4・第5サテライトへ移動して商品を販売する。実証実験で人気の高かった、キャタクター商品などのラインアップを中心に取り揃え、外国人旅客のトレンドに合わせた商品を適宜展開する。