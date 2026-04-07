うどんチェーン『丸亀製麺』から、斬新メニューが登場する。2026年4月7日から売り出されるのは、「丸亀うどんメシ」。うどんと飯の禁断タッグが実現したというが、いったいどんな味わいなのか。熱々のグリルパンのまま提供、4種から選べる！これまでさまざまな新ジャンルを開発してきた『丸亀製麺』は、「もっと、うどんであなたを驚かせたい」（同社）をテーマに、新しいメニューを発売する。うどんと飯の“禁断のタッグ”2026