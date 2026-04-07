タイで開催されているU-20女子アジアカップで、日本はグループステージC組で２連勝を飾った。井尻明監督が率いるヤングなでしこはインドに６−０、台湾に２−０で勝利し、勝点６で決勝トーナメント進出を決めた。最終節の相手は、同じく２連勝しているオーストラリア。台湾に５−０、インドにも５−０。日本と勝点は同じだが、得失点差で２ポイント、上回りグループ首位に立つ。オーストラリアサッカー協会の公式サイトによ