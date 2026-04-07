歌手のLiSAさんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。母が60歳を迎えたことを報告し、還暦を祝うプライベートショットを公開しました。【写真】LiSAの母の顔出しショット母の還暦バースデーショットLiSAさんは「今日4/5は私の母の60歳、還暦のお誕生日でもありました今日もいい日だっ」とつづり、1枚の写真を披露。母が「Happy Birthday 60」と書かれたイチゴのショートケーキを手に、満面の笑みを浮かべる姿が収められていま