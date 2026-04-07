映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）が、北米および世界で公開がスタートし、早くも大ヒットしていることが明らかになった。あわせて、オリジナル版吹替キャストが来日した際、京都の「ニンテンドーミュージアム」で実施したインタビュー映像が公開された。【画像】この記事に関する別の写真本作は、4月1日より北米で公開されると、公開初日となる「4月水曜日の興行収入」で史上最高となる約3400