俳優・唐田えりか（２８）が、重圧を喜びに変えて大役に挑んでいる。フジテレビ系「１０２回目のプロポーズ」（水曜、後１１・００）の主演。１９９１年に最高視聴率３６．７％をたたき出した国民的ドラマ「１０１回目のプロポーズ」の続編で、武田鉄矢が演じた主人公・星野達郎と、浅野温子が演じたヒロイン・矢吹薫の間に誕生した娘・光役を務める。また、日本テレビ系「君が死刑になる前に」（木曜、後１１・５９）では死刑囚