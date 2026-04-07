どうすれば自分に向いている仕事を探せるのか。心理学者の榎本博明さんは「その考え方こそがキャリアの成長を妨げている可能性がある」という――。（第2回）※本稿は、榎本博明『すぐに「できません」と言う人たち』（PHP新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／courtneyk※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／courtneyk■「好きな仕事探し」の落とし穴「好きなこと探し」にとらわれていると、大事なことを見