全国的に空き家が増加しており、長期的に放置されることによる管理不全などの問題が発生しています。このような状態に至る経緯はさまざまあると思われますが、何らかの理由で誰も住むことがなく、活用されることもなく放置されていることに原因の一端があります。 本記事では、「実家の相続」について覚えておきたいポイントなどを確認していきます。 親子間での話し合いが最も重要 タイトルの事例では、子どもは実