静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、有印私文書偽造・同行使と地方自治法違反の罪で在宅起訴された。起訴状によると、田久保氏は東洋大学の卒業証書を偽造したという。東洋大学の元研究助手で、神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「昨年6月の疑惑発覚から約10カ月が過ぎても世間の関心は高い。その理由は、田久保氏が図らずも『選挙の本質』を突きつけたからではないか」という――。静岡県伊東市の田久保真紀前市長（田久保まき後援