「10回切って倒れない木はない」で共演の志尊淳、仁村紗和 2026年4月12日(日)よりスタートする日本テレビ系・新日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」は、秋元康が企画を務める、日韓をまだいだ純愛ラブストーリーだ。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年が、23年ぶりに戻った日本で医師の女性と引かれ合っていく。韓国有数の財閥の養子となり、数奇な運命をたどる主人公の日本人青年キム・ミ