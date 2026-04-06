【モデルプレス＝2026/04/06】あらゆるエンタテインメントのステージで光り輝くボーイズグループを育成するオーディションプロジェクト『OK！Diamonds』を始動させた山崎育三郎（やまざき・いくさぶろう／40）。これまで立ってきた数多くの華々しい舞台で彼が感じ取った価値観や、世界と比較した日本のミュージカル界の現在地とこれからについて語ってもらった。【写真】山崎育三郎が始動させた“日本初”ボーイズグループオーディ